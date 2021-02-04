Иркутскому району не хватает энергии

Строительство подстанции в деревне Столбова под Иркутском должно быть завершено к 1 мая 2021 года. Объект призван снизить остроту проблемы с электроснабжением в Иркутском районе.

Проблему обсудили на заседании рабочей группы, созванном после отключения электроэнергии на территории района в январе 2021 года. По данным председателя комитета по здравоохранению и социальной защите законодательного собрания Иркутской области Александра Гаськова, отключения коснулись более 22 тыс. жителей.

Так, например, по сообщению главного управления МЧС по Иркутской области, 21 января од отключение в СНТ «Авиатор» и микрорайоне «Парковый» попало 604 частных жилых домов, в которых проживает 1,7 тыс. человек.

«Отключения происходят, в том числе, из-за отсутствия мощностей, новая подстанция в деревне Столбово позволит решить проблемы качества электроснабжения в поселках Уриковского и Ширяевского муниципальных образований, а также снизить нагрузку на подстанцию в Хомутово и увеличить количество новых потребителей», – привел сайт заксобрания комментарий председателя комитета по собственности и экономической политике областного парламента Николая Труфанова.

По данным главного инженера «Иркутской энергосбытовой компании» Олега Герасименко, что после январских отключений была разработана дополнительная программа по развитию энергосистемы Иркутского района.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области