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Власти Иркутска планируют закрыть котельную в «Зеленом»

Главная Экономика
Иркутск
13:44 9 Февраля 2021
котельная, мэр, закрытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Котельная в микрорайоне «Зеленый» в Иркутске в перспективе будет закрыта. Сам микрорайон подключат к городской централизованной системе теплоснабжения.

Перспективу изменения схемы теплоснабжения обсудили в ходе рабочей поездки в микрорайон мэра Иркутска Руслана Болотова. Котельная была передана муниципалитету министерством обороны РФ в 2018 году.

«Сейчас прорабатывается вопрос о подключении системы теплоснабжения микрорайона к централизованной системе теплоснабжения города Иркутска. Это потребует строительства магистральной сети, оборудования центрального теплового пункта и консервации котельной микрорайона», - сказал официальному порталу Иркутска глава города.

По данным городских властей, согласно готовящемуся проекту, необходимо будет переложить 600 м существующего теплопровода и дополнительно построить более 1,7 км сети. К настоящему времени власти сменили поставщика топлива для котельной. Это произошло после жалоб местных жителей на запах от сгорания мазута.

«Зеленый» находится на северо-восточной окраине Иркутска.

Фото: страница «Микрорайон «Зеленый» в соцсети «ВКонтакте»

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