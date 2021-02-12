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Сети теплоснабжения Улан-Удэ вывели на федеральный уровень

Главная Экономика
Иркутск
12:18 12 Февраля 2021
вице-премьер, теплоснабжение, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство строительства РФ и власти Республики Бурятия подготовят схему развития теплоснабжения Улан-Удэ. Соответствующее поручение дал вице-премьер российского правительства – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В Улан-Удэ он провел совещание по вопросу перевода городского ЖКХ на централизованное отопление.

«В случае Улан-Удэ мы вынесем вопрос на уровень федерального правительства. Дело в том, что состояние жилищно-коммунального хозяйства, особенно в части теплоснабжения, стало существенным тормозом в развитии Улан-Удэ… Жители 98,4% индивидуальных жилых домов, в которых проживают 34% населения, для отопления до сих пор используют дрова и уголь; 149 многоквартирных жилых домов, 18 социальных объектов и пять предприятий в Улан-Удэ отапливается котельными, работающими на мазутном топливе», - указал вице-премьер на масштаб проблемы.

Как пояснил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, центральная историческая часть города представляет собой неблагоустроенную малоэтажную деревянную застройку, где используется печное отопление. Там действуют ограничения, связанные с охранной зоной реки и наличием объектов культурного наследия.

Как писали Sibnovosti.ru, компания «Россети Сибирь» в конце прошлого года оценила в 3,37 млрд руб. обеспечение электроэнергией порядка 25 тыс. домов в Улан-Удэ. В марте 2018 года Бурятия обратилась к правительству РФ с просьбой выделить на реконструкцию улан-удэнских тепловых сетей 1,6 млрд руб.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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