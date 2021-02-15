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Мощность майнингового центра в Иркутской области выросла на 20 тыс. машин

Главная Экономика
Иркутск
12:52 15 Февраля 2021
центр, машина, валюта
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Битривер РУС» получило большую партию оборудования для майнинга биткойнов для своего дата-центра в иркутском городе Братске. По данным мэрии, речь идет о крупнейшей единоразовой сделке в мировой истории майнинга.

Поставка была осуществлена в конце декабря прошлого года. 20 тыс. майнинговых машин были доставлены в Братск на 14 фурах.

Как уточнил официальный сайт мэрии Братска со ссылкой на представителя ООО «Битривер РУС» Ивана Каапа, владельцем оборудования является иностранная компания, для которой дата-центр предоставляет помещение в аренду, обслуживает оборудование и сопровождает производство.

Братский дата-центр «Битривер РУС» мощностью 150 МВт является крупнейшим в России. Предприятие потребляет излишки электроэнергии Братской ГЭС.

Недавнее заявление главы корпорации Tesla Илона Маска о покупке биткоинов на $1,5 млрд привело к тому, что курс криптовалюты стремительно вырос. К настоящему времени стоимость биткоина подбирается к отметке в $50 тыс.

«То, что в эту валюту поверила одна из самых технологичных компаний мира, дорогого стоит. Я долгое время был скептиком по отношению к криптовалютам, но сейчас пересматриваю свою позицию. Как будет меняться цена биткоина дальше, сложно сказать. Если бы не было «фактора Tesla» я бы предположил, что цена снизится, но сейчас можно прогнозировать, что в 2021 году она будет на уровне $35-55 тыс.», - заявил в эксклюзивных интервью Международного пресс-центра МКР-Медиа основатель Digital Partners Consulting, член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий (секция блокчейн и криптовалюты) Петр Дворянкин.

Фото: официальный сайт мэрии Братска

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