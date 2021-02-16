Подрядчики регоператора перестали вывозить мусор в ряде районов Бурятии

ООО «ЭкоАльянс», являющееся региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Бурятия, вынуждено перебросить часть своих сотрудников из Улан-Удэ в районы региона. Там возникли проблемы с вывозом мусора.

В феврале три подрядчика регоператора приостановили свою деятельность в Селенгинском, Мухоршибирском, Бичурском, Кяхтинском, Кабанском районах, а также в Центральной экологической зоне Прибайкальского и Баргузинского районов. Причиной стала задолженность со стороны «ЭкоАльянса».

«ЭкоАльянс» признает и не отказывается от этой задолженности, но мы хотим подчеркнуть, что проблема возникла не сейчас, одномоментно. Она образовалась с самого начала деятельности регионального оператора и связана с низкой платежеспособностью потребителей. На наш взгляд, причиной остановки операторов по транспортированию ТКО стали не только долги, но и повышение требований к качеству их услуг со стороны «ЭкоАльянса», - заявил директор регоператора Дмитрий Дружинин на совещании у главы республики.

По его словам, в ближайшее время график вывоза отходов будет восстановлен. Нагрузка по вывозу ТКО в Улан-Удэ была перераспределена между операторами. Дмитрий Дружинин возглавил «ЭкоАльянс» в январе 2021 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале власти Абакана обвинили регоператора в Республике Хакасия - ООО «Аэросити 2000» - в сокращении в городе объема работ по вывозу мусора.

Фото: сайт ООО «ЭкоАльянс»