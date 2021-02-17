Иркутская сеть АЗС приостановила продажу Аи-95 и Аи-98

Одна из крупных сетей заправок в Иркутской области – «КрайсНефть» - временно приостановила продажу ряда видов топлива. Причиной стала нехватка ГСМ.

«… В связи с задержкой поставки топлива заводом-изготовителем, на наших АЗС временно отсутствует реализация топлива Аи-95 и Аи-98. Мы внимательно следим за ситуацией. Надеемся на скорое возобновление продаж», - заявили вчера в «КрайсНефти».

Компания располагает 49 АЗС в регионе. На сайте «КрайсНефти» указывается, что она является «региональным лидером продаж светлых и темных нефтепродуктов».

Вчера ситуацию обсудили на совещании, которое провел губернатор Игорь Кобзев.

«По информации, которую мы запросили у руководства компании «КрайсНефть», к 18 февраля ожидается поступление первой партии топлива в объеме 300 т, а к 20 февраля бензин марки Аи-95 прибудет в Иркутскую область в объеме 900 т», - сказал на совещании руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш.

Фото: страница компании «КрайсНефть» в соцсети «ВКонтакте»