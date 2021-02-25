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В иркутской гордуме выступили против увеличения числа ларьков и киосков

Главная Экономика
Иркутск
12:54 25 Февраля 2021
киоски, торговля, размещение
Автор: Sibnovosti.ru
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Представители власти Иркутска разошлись во мнении относительно целесообразности увеличения числа нестационарных торговых объектов (НТО) в городе. Такое увеличение предусматривают подготовленные изменения в схему размещения НТО.

Проект изменений обсудили на депутатских слушаниях в городской думе. Как сообщил и. о. вице-мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию Иван Фоминых, в действующей схеме предусмотрено 1 022 места размещения, а проект предполагает добавить еще 190.

Кроме того, по его словам, предприниматели выступают за продление сроков аренды земельных участков для НТО до пяти-семи лет. Это позволит бизнесменам, в частности, вкладывать средства в модернизацию торговых объектов.

«Против увеличения количества мест в схеме размещения НТО высказался председатель думы Иркутска Евгений Стекачев. Депутатский корпус считает, что необходимо приостановить процесс продления действующих договоров до утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов. По их мнению, важно провести инвентаризацию с учетом прохождения инженерных коммуникаций, красных линий и т. д.», - говорится в сообщении официального портала Иркутска по итогам заседания.

Фото: официальный портал Иркутска

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