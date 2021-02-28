В Иркутске начали выращивать тюльпаны с помощью гидропоники

В Иркутске к 8 марта в этом году тюльпаны выращивают по уникальной для региона системе - в единственном комплексе с гидропоникой. Земли для нее не требуется, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Цветы находятся в специальном контейнере с капельно-поливочной системой. В питательном растворе - кальций и калий. Сотрудники теплиц говорят, что в земле выращивать намного тяжелее. Но и в работе «по-новому» есть множество нюансов. К примеру, в теплице всегда должен быть особый микроклимат - никакой сырости на листьях, иначе тюльпаны будут болеть. Для этого установлена специальная, довольно сложная система притока воздуха - 24 вентилятора. Они работают круглосуточно.

«Горячий воздух от отопления, достигает он, к примеру, 14 градусов - срабатывает микроклимат. Отключается тепло, загоняется холодный воздух, одновременно идут отток влаги и лишнего тепла. Это называется «топить небо» - вот эти сложности в этом году нам удалось преодолеть», - рассказал ОТР цветовод, предприниматель Борис Филатов.

«В земле мы выращивали всегда. А гидропоника - это новое, соответственно, это другое состояние души, тела и работы. Поэтому это интересно», - добавила сотрудник теплицы Лидия Филатова.

К предстоящим праздникам в новой теплице подготовлены 110 тыс. цветов 14 сортов.

Фото: «Общественное телевидение России»