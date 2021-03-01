Юго-восток Улан-Удэ отвели под комплексное освоение

В юго-восточной части Улан-Удэ появится новая зона жилой застройки. Соответствующие изменения в генплан столицы Республики Бурятия внес горсовет.

Сессия муниципального парламента состоялась в конце минувшей недели. Согласно решению депутатов, корректировка генплана предусматривает комплексное освоение 37 га.

«Это грандиозный проект. Будет построено 1 млн кв. м жилья. При этом строительство пройдет бюджетное: квадратный метр жилья будет стоить ниже сегодняшних рыночных цен», - привел информационный сайт Улан-Удэ комментарий председателя комитета по градостроительной политике горсовета Валерия Шагжитарова.

По данным городских властей, после внесения изменений в генплан появиться возможность строительства дороги в микрорайон 140 Б в рамках федеральной программы «Стимул».

В 2020 году в Улан-Удэ ввели в строй около 150 тыс. кв. м жилья.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ