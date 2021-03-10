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Создание в иркутском селе историко-рекреационного комплекса обойдется в 9,3 млрд рублей

Главная Экономика
Иркутск
14:41 10 Марта 2021
строительство, археология, комплекс
Автор: Sibnovosti.ru
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Стоимость проекта историко-рекреационного комплекса в иркутском селе Мальта составляет 9,3 млрд руб. Он предполагает создание научно-музейного комплекса, а также туристического и рекреационного кластеров.

Перспективы реализации проекта обсудили в ходе рабочей поездки депутаты законодательного собрания Иркутской области во главе со спикером Александром Ведерниковым. Комплекс, по данным участников обсуждения, позволит создать около тысячи новых рабочих мест.

Одна из главных текущих задач, по данным сайта областного парламента, – строительство пешеходного моста через реку Белую для объединения двух частей села. Возведение объекта оценивается в 123 млн руб. Власти Усольского района области попросили депутатов помочь в решении этого вопроса.

Мальта считается крупнейшей стоянкой древнего человека эпохи позднего палеолита в азиатской части России. На ее территории найдено самое большое в мире количество «Венер», вырезанных, в основном, из бивня мамонта. Возраст находок составляет 15-26 тыс. лет. Раскопки на стоянке ведутся с 20-х годов прошлого века.

Фото: сайт Новосибирского государственного университета

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