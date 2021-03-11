Вадим Владимиров возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогу

Начальником Восточно-Сибирской железной дороги назначен Вадим Владимиров. О соответствующем приказе гендиректора – председателя правления ОАО РЖД Олега Белозерова сообщили сайт ВСЖД.

С мая 2018 года и до настоящего назначения Вадим Владимиров работал начальником Красноярской железной дороги.

Смена руководителя магистрали произошла в связи с назначением Василия Фролова на должность заместителя гендиректора ОАО РЖД – начальника дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

Фото: сайт Восточно-Сибирской железной дороги