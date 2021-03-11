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Вадим Владимиров возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогу

Главная Экономика
Иркутск
11:01 11 Марта 2021
железные дороги, назначение, работа
Автор: Sibnovosti.ru
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Начальником Восточно-Сибирской железной дороги назначен Вадим Владимиров. О соответствующем приказе гендиректора – председателя правления ОАО РЖД Олега Белозерова сообщили сайт ВСЖД.

С мая 2018 года и до настоящего назначения Вадим Владимиров работал начальником Красноярской железной дороги.

Смена руководителя магистрали произошла в связи с назначением Василия Фролова на должность заместителя гендиректора ОАО РЖД – начальника дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

Фото: сайт Восточно-Сибирской железной дороги

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