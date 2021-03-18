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Школу в иркутском поселке построят на средства «Газпрома»

Главная Экономика
Иркутск
11:40 18 Марта 2021
школа, строительство, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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ПАО «Газпром» выделит более 340 млн руб. на строительство школы в поселке Большое Голустное. Об этом говорится в документе, который подписали гендиректор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Владимир Приймак и председатель КУМИ Иркутского района Александр Речицкий.

Как сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев, жители населенного пункта выбрали проект школы-детского сада модульного типа на 110 мест. Он, отмечается на официальном портале Иркутской области, предусматривает также гараж на два школьных автобуса, стадион, площадку для детского сада и благоустройство территории.

Поселок Большое Голоустное с населением около 600 человек расположен в 120 км от Иркутска на территории Иркутского района области. Как писали Sibnovosti.ru​, пожар, уничтоживший одноэтажное деревянное здание школы, произошел в ноябре 2020 года. С тех пор несколько десятков детей учатся в помещениях одной из турбаз.

Фото: официальный портал Иркутской области

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