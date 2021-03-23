23 марта
Иркутск
погода -1 °C
74.61
 
€ 88.66
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Торговые киоски в Иркутске не будут сносить до конца года

Главная Экономика
Иркутск
14:13 23 Марта 2021
киоски, губернатор, торговый
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутске до конца 2021 года будет действовать мораторий на снос нестационарных торговых объектов (НТО). Исключением станут только те павильоны, по которым уже есть вступившие в силу решения суда.

Проблема с размещение киосков в областном центре обсуждалась на совещании, которое провел губернатор Игорь Кобзев. Как сообщил официальный портал региона по итогам заседания, любой предприниматель вправе обратиться в мэрию с просьбой включить его в новую схему размещения нестационарных торговых объектов.

«Многие выступают за снос нестационарных объектов, но к данному вопросу нужно подходить объективно и всесторонне. На первом месте должна быть социальная составляющая. Второй момент – без существования НТО невозможно нормальное функционирование жилых микрорайонов советской застройки. Есть объекты, которые невозможно убрать, не вызвав массового возмущения у местных жителей. Наша задача состоит в том, чтобы совместно найти компромиссное и одновременно с этим эффективное решение», - заявил на совещании мэр Руслан Болотов.

По данным официального портала Иркутска, в действующей схеме предусмотрено 1 022 места размещения НТО. Городские власти предполагают добавить еще 190 торговых объектов, «несмотря на то, что по ряду направлений в Иркутске норматив выше минимальной обеспеченности площадью НТО». Руслан Болотов и бизнес-омбудсмен Андрей Лабыгин предложили разработать региональный закон, регулирующий деятельность НТО. В том числе, для того чтобы исключить их размещение в непредназначенных для этого местах.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее против увеличения числа мест выступил спикер гордумы Иркутска Евгений Стекачев. Депутатский корпус считает, что необходимо приостановить процесс продления действующих договоров до утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Школу в иркутском поселке построят на средства «Газпрома»

Школу в иркутском поселке построят на средства «Газпрома»

18 Марта 2021 г.
Здание школы в Большом Голустном сгорело в прошлом году
Новости Иркутска: Вадим Владимиров возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогу

Вадим Владимиров возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогу

11 Марта 2021 г.
Ранее он работал начальником Красноярской железной дороги
Новости Иркутска: Создание в иркутском селе историко-рекреационного комплекса обойдется в 9,3 млрд рублей

Создание в иркутском селе историко-рекреационного комплекса обойдется в 9,3 млрд рублей

10 Марта 2021 г.
В первую очередь, Мальте необходим мост
Новости Иркутска: Иркутская область хочет стать владельцем аэропорта в Маме

Иркутская область хочет стать владельцем аэропорта в Маме

5 Марта 2021 г.
Это должно обеспечить реконструкцию ВПП
Новости Иркутска: Юго-восток Улан-Удэ отвели под комплексное освоение

Юго-восток Улан-Удэ отвели под комплексное освоение

1 Марта 2021 г.
Горсовет внес поправки в генплан города
Новости Иркутска: В Иркутске начали выращивать тюльпаны с помощью гидропоники

В Иркутске начали выращивать тюльпаны с помощью гидропоники

28 Февраля 2021 г.
К предстоящим праздникам в новой теплице подготовлены 110 тыс. цветов 14 сортов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутского депутата подозревают в нападении на полицейских

Иркутского депутата подозревают в нападении на полицейских

19 Марта 2021 г.
Депутат думы Киренского района стал фигурантом уголовного дела
Новости Иркутска: Пожару в иркутском торговом центре не дали разгореться

Пожару в иркутском торговом центре не дали разгореться

22 Марта 2021 г.
В «Первомайском» горел цветочный павильон
Новости Иркутска: В домах Братска отключили воду из-за коммунальной аварии

В домах Братска отключили воду из-за коммунальной аварии

22 Марта 2021 г.
Ночью вода вышла на поверхность на ул. Янгеля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru