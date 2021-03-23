Торговые киоски в Иркутске не будут сносить до конца года

В Иркутске до конца 2021 года будет действовать мораторий на снос нестационарных торговых объектов (НТО). Исключением станут только те павильоны, по которым уже есть вступившие в силу решения суда.

Проблема с размещение киосков в областном центре обсуждалась на совещании, которое провел губернатор Игорь Кобзев. Как сообщил официальный портал региона по итогам заседания, любой предприниматель вправе обратиться в мэрию с просьбой включить его в новую схему размещения нестационарных торговых объектов.

«Многие выступают за снос нестационарных объектов, но к данному вопросу нужно подходить объективно и всесторонне. На первом месте должна быть социальная составляющая. Второй момент – без существования НТО невозможно нормальное функционирование жилых микрорайонов советской застройки. Есть объекты, которые невозможно убрать, не вызвав массового возмущения у местных жителей. Наша задача состоит в том, чтобы совместно найти компромиссное и одновременно с этим эффективное решение», - заявил на совещании мэр Руслан Болотов.

По данным официального портала Иркутска, в действующей схеме предусмотрено 1 022 места размещения НТО. Городские власти предполагают добавить еще 190 торговых объектов, «несмотря на то, что по ряду направлений в Иркутске норматив выше минимальной обеспеченности площадью НТО». Руслан Болотов и бизнес-омбудсмен Андрей Лабыгин предложили разработать региональный закон, регулирующий деятельность НТО. В том числе, для того чтобы исключить их размещение в непредназначенных для этого местах.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее против увеличения числа мест выступил спикер гордумы Иркутска Евгений Стекачев. Депутатский корпус считает, что необходимо приостановить процесс продления действующих договоров до утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Фото: официальный портал Иркутской области