В столице Бурятии в дорожном ремонте будут использовать уже снятый асфальт

В Улан-Удэ решили использовать старый асфальт для ремонта дорог с низкой нагрузкой. Эксперимент городские власти проведут на ул. Байкальской.

«Это нужно для того, чтобы привести в нормативное состояние те участки, которые до капитального ремонта еще не доходят в силу того, что у нас на все финансов нет, но ездить по ним необходимо. В том числе, это могут быть дороги, на которых никогда не было не то что асфальта, даже щебеночно-гравийной смеси, просто грейдированные», - пояснил информационному сайту столицы Республики Бурятия ее мэр Игорь Шутенков.

По данным муниципалитета, в Улан-Удэ после капремонта городских дорог останется около 10,5 тыс. куб. м вторичного асфальтового сырья. Согласно расчетам специалистов, этого хватит на ремонт 21 км дорог шириной 7 м с учетом укладки в 10 см. В муниципальных контрактах с подрядчиками, которые заключались в прошлом году, указывалось, что они должны сдать асфальтовый лом городскому «Комбинату по благоустройству».

Как отметили в мэрии Улан-Удэ, вторичный асфальт уже используют, в частности, на дорогах Тюмени.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ