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В Иркутской области договариваются о программе газификации региона

Главная Экономика
Иркутск
15:21 26 Марта 2021
газ, программа, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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К 2025 году предполагается подготовить программу газификации Иркутской области. В этой работе примут участие власти региона, ПАО «Газпром» и независимые производители газа.

Перспективы газификации иркутский губернатор Игорь Кобзев обсудил с вице-премьером российского правительства Александром Новаком. Их встреча состоялась в Москве. По данным главы региона, максимальная потребность Иркутской области в газе составляет 9,7 млрд куб. м.   

«Организация переработки газа в Иркутской области позволит газифицировать три региона и решить вопросы экологии: полученный после переработки на Саянской площадке «сухой» газ (метан) может поставляться потребителям Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края для обеспечения топливных и технологических нужд предприятий промышленности, энергетики, сферы ЖКХ, населения, перевода автотранспорта на газ», - рассказал о перспективах проекта Игорь Кобзев.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить дорожную карту по газификации Республики Бурятия и Забайкальского края. Предполагается, что проект будет реализован с использованием сжиженного природного газа.

В прошлом году с просьбой осуществить газификацию региона в федеральные органы власти обратился народный хурал Бурятии.

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