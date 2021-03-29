Бурятия получит 14 млрд рублей на очистные сооружения

Республика Бурятия получит из федерального центра 14 млрд руб. Средства пойдут на реконструкцию и строительство очистных сооружений.

О предстоящем выделении средств сообщили в правительстве региона. На официальном портале Бурятии опубликован скан с соответствующим документом, направленном президенту РФ Владимиру Путину его помощником Максимом Орешкиным. На нем стоит виза главы государства «согласен».

Речь идет о 21 очистном сооружении со сроком работ по реконструкции и ли строительства до 2024 года. Например, строительство объекта в поселке Выдрино Кабанского района предложено реализовать в 2021 году за счет резервного фонда федерального правительства. Очистные сооружения в Улан-Удэ и Северобайкальске планируется реконструировать в 2023 году по нацпроекту «Экология».

«До 2024 года мы должны построить (реконструировать) очистные сооружения, соответствующие всем современным требованиям и обеспечивающим полную очистку стоков, в итоге попадающих в Байкал», - привел официальный портал Республики Бурятия комментарий ее главы Алексея Цыденова.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года он обратился к Владимиру Путину с просьбой о поддержке в строительстве защитной дамбы в Улан-Удэ. Отсутствие такой дамбы на реке Селенге сохраняет угрозу крупного наводнения.

Фото: официальный портал Республики Бурятия