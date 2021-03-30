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На реконструкции аэропорта в Братске не хватает рабочих

Главная Экономика
Иркутск
14:46 30 Марта 2021
аэропорт, реконструкция, рабочие
Автор: Sibnovosti.ru
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Реконструкция аэропорта в Братске отстает от графика. Чтобы его нагнать власти Иркутской области решили привлечь к этой работе дополнительные силы.

Проблему обсудили сегодня иркутский губернатор Игорь Кобзев и руководитель Росавиации Александра Нерадько. Они побывали в братском аэропорту.

Завершить реконструкцию стоимостью 1,19 млрд руб. необходимо к концу 2021 года. Генеральным подрядчиком проекта является ООО «СПБ «СоюзСтрой».

Одной из причин отставания, по данным официального портала Иркутской области, является нехватка рабочей силы. Она вызвана невозможностью привлекать рабочую силу из-за рубежа вследствие «антиковидных» ограничений.

«Я поручаю привлечь на этот объект сто сотрудников дорожной службы Иркутской области, а также составить нагоночный график работ и ежедневно контролировать его исполнение. Будет организован штаб, определены ответственные лица со стороны правительства Иркутской области и муниципалитета, которые будут контролировать ход работ. В ближайшее время я подпишу такое распоряжение», - заявил Игорь Кобзев.

Работы начались в прошлом году. Они предусматривают, в частности, реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

«В настоящее время на объекте осуществляются следующие виды работ: устройство плит перекрытия на колодцы; устройство мачты освещения; армирование и устройство опалубки колонн АСС; разработка грунта под   аккумулирующие емкости и др.», - сообщил начале марта в «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Фото: сайт ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

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