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Оросительную систему восстановят в Иволгинском районе Бурятии

Главная Экономика
Иркутск
12:39 3 Апреля 2021
реконструкция, система, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иволгинском районе Республики Бурятия проведут реконструкцию Халютинской оросительной системы. Это позволит сохранить в обороте 1,4 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Оросительная система находится в районе села Верхняя Иволга. Проект реконструкции в рамках федеральной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» представили главе региона Алексею Цыденову.

«Предусмотрена модернизация головного водозаборного сооружения на реке Халюта и магистрального канала протяженностью 8 км. Будут обновлены также гидротехнические сооружения, расположенные на канале. Также планируется строительство емкости сезонного регулирования, которая будет аккумулировать стоки рек и ключей», - говорится в сообщении официального портала Республики Бурятия.

Стоимость работ превысит 360 млн руб.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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