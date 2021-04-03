Оросительную систему восстановят в Иволгинском районе Бурятии

В Иволгинском районе Республики Бурятия проведут реконструкцию Халютинской оросительной системы. Это позволит сохранить в обороте 1,4 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Оросительная система находится в районе села Верхняя Иволга. Проект реконструкции в рамках федеральной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» представили главе региона Алексею Цыденову.

«Предусмотрена модернизация головного водозаборного сооружения на реке Халюта и магистрального канала протяженностью 8 км. Будут обновлены также гидротехнические сооружения, расположенные на канале. Также планируется строительство емкости сезонного регулирования, которая будет аккумулировать стоки рек и ключей», - говорится в сообщении официального портала Республики Бурятия.

Стоимость работ превысит 360 млн руб.

Фото: официальный портал Республики Бурятия