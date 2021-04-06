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Власти Иркутска решили обновить муниципальный парк спецтехники

Главная Экономика
Иркутск
12:36 6 Апреля 2021
техника, дороги, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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«ИркутскАвтодор» намерен приобрести в лизинг несколько десятков единиц техники для уборки улиц. Обновление парка предприятия запланировано на 2021 год.

О перспективах закупок техники мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал на совещании в городской администрации. Комплексное обновление парка призвано повысить качество уборки дорог и снизить затраты на ремонт техники.

«В ближайшее время МУП «ИркутскАвтодор» объявит конкурс по привлечению банковской организации, которая сможет предоставить оптимальное лизинговое предложение», – процитировал мэра официальный портал Иркутска.

Как уточнил директор «ИркутскАвтодора» Михаил Малыхин, планируется приобрести в лизинг 38 различных специальных автомобилей российского производства. В их числе комбинированные дорожные машины, погрузчики, илососы, механизированные снегоуборщики. Для сравнения, за последние пять лет было закуплено только семь единиц техники.

В настоящее время на балансе «ИркутскАвтодора» находится 231 единица техники. Общий износ парка составляет порядка 80%.

Фото: официальный портал Иркутска

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