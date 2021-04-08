Правительство области снова ищет консультанта по развитию аэропорта Иркутска

Министерство экономического развития Иркутской области объявит новый конкурс на право оказания консультационных услуг для привлечения инвестиций в развитие аэропорта регионального центра. Начальная цена контракта будет установлена в размере 55 млн руб.

«В рамках оказания консультационных услуг на первом этапе будет разработано технико-экономическое обоснование объемов и сроков ремонта, реконструкции, строительства инфраструктуры действующего аэропортового комплекса АО «Международный аэропорт Иркутск», - сообщил официальный портал региона.

Второй этап включит, прежде всего, разработку стратегии привлечения инвестиций в развитие авиационного узла.

Ранее власти региона уже проводили такой конкурс, но контракт по его итогам так и не был подписан из-за позиции победителя торгов. Для нового конкурса условия были изменены, чтобы «исключить возможность участия в конкурсе некомпетентных претендентов».

Как писали Sibnovosti.ru, год назад, выступая в заксобрании с ежегодным посланием о положении дел в регионе, иркутский губернатор Игорь Кобзев заявил, что власти области планируют строительство в Иркутске нового аэропорта. В марте этого года руководитель Росавиации Александр Нерадько в ходе рабочей поездки в регион сообщил о том, что необходимо привлечь инвестиции в размере не менее 20 млрд руб. для строительства аэропортового комплекса.

Фото: официальный портал Иркутской области