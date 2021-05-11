Иркутская «Слата» стала одним из создателей нового торгового холдинга

Иркутский ритейлер «Слата» вошел в состав нового торгового холдинга «Восточный союз». Другими его участниками стали красноярская группа компаний «Красный Яр» и хабаровская сеть «Самбери».

Участники холдинга сообщили о сделке РБК. По данным издания, у этих сетей будет централизованная стратегия развития, общая закупочная деятельность, развитие собственной торговой марки и т. д. При этом сети продолжат работу под собственными брендами.

Согласно данным rusprofile.ru, в начале мая в Иркутске было зарегистрировано ООО «Восточные розничные сети» с уставным капиталом 10,5 млн руб. - управляющая компания холдинга. Соучредителями нового юрлица в равных долях стали красноярское ООО «Смарт», иркутское ООО «Маяк» и хабаровское ООО «ДВ Невада». Его гендиректором назначена Ольга Наумова - бывший (до середины 2019 года) руководитель «Магнита».

Иркутская сеть супермаркетов «Слата» работает на рынке с 2002 года. В настоящее время, по данным компании, в ней насчитывается 80 магазинов такого формата. Кроме того, «Слата» развивает сеть дискаунтеров «ХлебСоль» в Иркутской области и Забайкальском крае (более 220).

Фото: сайт группы компаний «Слата»