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Иркутская область получит федеральные средства на ремонт дорог

Главная Экономика
Иркутск
09:54 14 Мая 2021
дороги, средства, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральное правительство вновь направляет в Иркутскую область дополнительные средства на ликвидацию последствий мощного наводнения 2019 года. Они пойдут на восстановление дорог.

Сумма указана в распоряжении российского правительства, опубликованном на его сайте. В общей сложности Республика Коми (там наводнение произошло в прошлом году) и Иркутская область получат в этом году 450 млн руб. Из них на сибирский регион приходится 423,3 млн руб.

«При подготовке нового трехлетнего федерального бюджета правительство оперативно зарезервировало необходимые средства. Подписанное Михаилом Мишустиным распоряжение позволит направить их Росавтодору для предоставления трансферта регионам», - говорится в сопроводительной записке к документу.

По данным официального портала Иркутской области, из указанной суммы 50 млн руб. будет направлено на устройство временного моста через реку Зима в селе Зулумай. 58,8 млн руб. - на ремонт моста через реку Кирей в селе Уйгат. В числе других объектов мост через реку Уда в Нижнеудинском районе, реконструкция автодороги Голуметь - Новостройка и др.

Фото: официальный портал Иркутской области

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