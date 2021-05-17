17 мая
Иркутск
погода +11 °C
74.0
 
€ 89.62
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Жители Иркутской области просят субсидировать авиарейс в Хужир

Главная Экономика
Иркутск
11:07 17 Мая 2021
аэропорт, субсидии, остров
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жители Иркутской области часто обращаются с предложением субсидировать авиарейс из Иркутска в Хужир. Этот аэропорт расположен на популярном у туристов байкальском острове Ольхон.

О существующей проблеме с субсидированием сообщила депутат законодательного собрания Иркутской области Галина Кудрявцева. Она приняла участие в обсуждении развития авиасообщения в регионе на заседании парламентского комитета по собственности и экономической политике.

Ольхон находится в Иркутской области, но долететь до Хужира гораздо дешевле из Улан-Удэ, чем из Иркутска.

«Сейчас тарифы (из Иркутска – Sibnovosti.ru) составляют от 4,5 до 7 тыс. руб. в одну сторону, при этом стоимость билетов от Хужира до Улан-Удэ – 2,5 тыс. в одну сторону… Для жителей Улан-Удэ перелет субсидируется за счет федеральной программы как межрегиональный, в Иркутской области перелет до Хужира может субсидироваться только полностью за счет областного бюджета…», - пояснили в пресс-службе заксобрания.

В 2021 году субсидируются 10 из 13 существующих в Иркутской области авиамаршрутов. Как писали Sibnovosti.ru, в 2022 году в регионе планируется завершить капремонт автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир.

Фото: сайт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Иркутская область получит федеральные средства на ремонт дорог

Иркутская область получит федеральные средства на ремонт дорог

14 Мая 2021 г.
Региону выделят 423,3 млн рублей
Новости Иркутска: Правительство области снова ищет консультанта по развитию аэропорта Иркутска

Правительство области снова ищет консультанта по развитию аэропорта Иркутска

8 Апреля 2021 г.
Начальная цена контракта будет установлена в размере 55 млн рублей
Новости Иркутска: Власти Иркутска решили обновить муниципальный парк спецтехники

Власти Иркутска решили обновить муниципальный парк спецтехники

6 Апреля 2021 г.
Закупку планируют осуществить до конца года
Новости Иркутска: Оросительную систему восстановят в Иволгинском районе Бурятии

Оросительную систему восстановят в Иволгинском районе Бурятии

3 Апреля 2021 г.
Работы обойдутся в 360 млн рублей
Новости Иркутска: Для строительства аэродромного комплекса аэропорта Иркутска необходимо 53 млрд рублей

Для строительства аэродромного комплекса аэропорта Иркутска необходимо 53 млрд рублей

31 Марта 2021 г.
Глава Росавиации провел совещание по развитию аэропорта
Новости Иркутска: На реконструкции аэропорта в Братске не хватает рабочих

На реконструкции аэропорта в Братске не хватает рабочих

30 Марта 2021 г.
На объект отправят сотрудников областной дорожной службы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутск ждет массовая проверка лифтов

Иркутск ждет массовая проверка лифтов

15 Мая 2021 г.
Мэрия отреагировала на жалобы жителей
Новости Иркутска: В Бурятии завершился чемпионат России по вольной борьбе среди женщин

В Бурятии завершился чемпионат России по вольной борьбе среди женщин

13 Мая 2021 г.
Ирина Ологонова завоевала «золото» спустя шесть лет
Новости Иркутска: Выпускников школ Улан-Удэ соберут на последний звонок

Выпускников школ Улан-Удэ соберут на последний звонок

17 Мая 2021 г.
Мероприятие назначено на 22 мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru