Жители Иркутской области просят субсидировать авиарейс в Хужир

Жители Иркутской области часто обращаются с предложением субсидировать авиарейс из Иркутска в Хужир. Этот аэропорт расположен на популярном у туристов байкальском острове Ольхон.

О существующей проблеме с субсидированием сообщила депутат законодательного собрания Иркутской области Галина Кудрявцева. Она приняла участие в обсуждении развития авиасообщения в регионе на заседании парламентского комитета по собственности и экономической политике.

Ольхон находится в Иркутской области, но долететь до Хужира гораздо дешевле из Улан-Удэ, чем из Иркутска.

«Сейчас тарифы (из Иркутска – Sibnovosti.ru) составляют от 4,5 до 7 тыс. руб. в одну сторону, при этом стоимость билетов от Хужира до Улан-Удэ – 2,5 тыс. в одну сторону… Для жителей Улан-Удэ перелет субсидируется за счет федеральной программы как межрегиональный, в Иркутской области перелет до Хужира может субсидироваться только полностью за счет областного бюджета…», - пояснили в пресс-службе заксобрания.

В 2021 году субсидируются 10 из 13 существующих в Иркутской области авиамаршрутов. Как писали Sibnovosti.ru, в 2022 году в регионе планируется завершить капремонт автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир.

Фото: сайт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»