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Иркутская область готовит кинокешбэк

Главная Экономика
Иркутск
11:34 18 Мая 2021
кино, компенсация, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутский губернатор Игорь Кобзев поручил проработать предложения по поддержке индустрии кино. Они включают частичную компенсацию затрат компаниям, которые снимают фильмы на территории региона.

Поручение было дано в ходе рабочей встречи руководителя региона с представителями кинематографических организаций. Его предстоит выполнить министерству культуры и архивов совместно с министерством экономического развития Иркутской области.

«Кинопроизводители экономят на создании фильмов, регион получает экономическую выгоду - специалисты устраиваются на работу, используются гостиницы, транспорт, прокат оборудования. Места съемок популярных фильмов всегда привлекают туристов», - пояснил Игорь Кобзев.

По данным официального портал Иркутской области, предложенные меры должны быть запущены в 2022 году. При этом возмещение из регионального бюджета может достигать 20% от затрат на создание фильма.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2017 году кинематографисты из Мексики посетили Байкал в рамках создания научно-популярного фильма «От Чиксулуба до Тунгуски», рассказывающего об астероидной опасности для Земли.

Фото: pixabay.com

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