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«Улан-Удэнский авиационный завод» будет выпускать VRT500

Главная Экономика
Иркутск
13:21 21 Мая 2021
вертолет, контракт, завод
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (У-УАЗ) приступит к выпуску новой продукции. На предприятии будут собирать легкие однодвигательные вертолеты VRT500.

У-УАЗ подписал контракт на поставку пяти таких машин для компании «Русские вертолетные системы» на международной выставке «HeliRussia 2021». Вертолеты разрабатываются компанией Vertex Aero.

По данным официального портала Республики Бурятия, VRT500 – легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,9 т. Он способен развивать скорость до 240 км/ч, совершать полеты на дальность до 900 км.

«И в населенных пунктах, в горной местности, там, где есть зависимость от высоты, у этого вертолета есть явное преимущество перед теми моделями, которые сегодня существуют в мире», - оценил воздушное судно глава Бурятии Алексей Цыденов.

Поставка VRT500 для «Русских вертолетных систем» должна быть осуществлена до 2024 года

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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