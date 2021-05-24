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Строительство очистных сооружений в поселке Иркутской области пришлось отложить

Главная Экономика
Иркутск
12:43 24 Мая 2021
поселок, проект, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Потенциальный инвестор отказался от строительства канализационно-очистных сооружений (КОС) в иркутском поселке Подкаменная. Об этом сообщил сайт законодательного собрания области со ссылкой на главу Подкаменского сельского поселения Дарью Бархатову.

Основанием для такого решения стало  отсутствие гарантий со стороны правительства Иркутской области, что очистные сооружения будут выкуплены, а работа по их созданию - оплачена. Как отмечается в пресс-релизе, для разработки проекта строительства КОС в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области была подана заявка на получение субсидии на 2021 год, но ее отклонили. В следующий раз заявку можно будет подать только в 2022 году.

По данным регионального парламента, стоимость проекта, который уже был подготовлен компанией, составляет 72 млн руб.

«В поселке давно назрела необходимость в строительстве очистных сооружений, так как сточные воды с многоквартирных домов скапливаются в коллекторе и вытекают на поверхность», - пояснил необходимость реализации проекта заместитель председателя комитета по собственности и экономической политике заксобрания Валерий Хайдуков.

Поселок Подкаменная находится в Шелеховском районе Иркутской области. Там проживает около 700 человек.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области

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