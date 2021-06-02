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Начался ремонт ВПП иркутского аэропорта

Главная Экономика
Иркутск
14:25 2 Июня 2021
аэропорт, ремонт, материалы
Автор: Sibnovosti.ru
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Международный аэропорт Иркутска начал ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежных дорожек. Об этом сообщило «Общественное телевидение России».

Модернизация затронет большую часть ВПП – около 3 км. Там уложат новое покрытие – полимерасфальтобетон.

Как заявили в пресс-службе предприятия, на приеме и отправке лайнеров ремонт не скажется. Самолеты по-прежнему будут взлетать и садиться, но по графику, в определенные часы.

Как писали Sibnovosti.ru, стоимость строительства нового аэродромного комплекса иркутского аэропорта оценивается в 53 млрд руб. Цифру назвал руководитель Росавиации Александр Нерадько в ходе рабочей поездки в регион в марте этого года.

Фото: «Общественное телевидение России»

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