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В Бурятии хотят видеть хабы «СберЛогистики» и Wildberries

Главная Экономика
Иркутск
09:15 3 Июня 2021
экономический форум, логистика, переговоры
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Республики Бурятия намерены реализовать на территории региона несколько крупных логистических проектов. Об этом стало известно в ходе мероприятий Петербургского международного экономического форума.

В рамках форума была организована дискуссионная площадка «Международная интеграция и приграничное сотрудничество России и Монголии в области развития МСП».

«Мы ведем переговоры с крупными организациями - «СберЛогистика» и Wildberries - по открытию транспортно-логистических, распределительных хабов», - рассказал в ходе обсуждения вице-премьер правительства Бурятии - министр промышленности и торговли Антон Виноградов.

Кроме того, по его словам, «у нас должен быть совместный проект с Монголией по логистическим комплексам». Этот вопрос, говорится в сообщении официального портала Бурятии, решается с участием Фонда регионального развития.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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