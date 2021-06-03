Иркутские власти привлекают группу ВИС к строительству кампуса

Группа ВИС прорабатывает реализацию проекта строительства студенческого кампуса в Иркутске. Об этом сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев.

Группа ВИС и сибирский регион заключили соглашение о сотрудничестве на принципах государственно-частного партнерства. Документ стороны подписали в рамках мероприятий Петербургского международного экономического форума.

«Создание такого объекта (кампуса – Sibnovosti.ru) важно для развития межвузовских коммуникаций и обмена знаниями между студентами. Уверен, у нас хорошие перспективы на будущее, а подписание соглашения закрепит основные намерения сторон и станет основой и стартом для долгосрочных партнерских отношений», - привел комментарий губернатора Игоря Кобзева официальный портал Иркутской области.

По данным официального портала региона, к 2030 году в общежитиях вузов Иркутска будут проживать 11,5 тыс. студентов. Еще столько же окажутся в очереди на места в них. К настоящему времени Иркутский национальный исследовательский технический и Иркутский государственный университеты разработали архитектурную концепцию кампуса.

Как писали Sibnovosti.ru, к строительству крупных межвузовских кампусов готовятся в Томске и Новосибирске. В Новосибирске группа ВИС реализует сразу несколько проектов в формате концессии. В их числе, строительство автомобильного моста через Обь и нескольких поликлиник.

Фото: официальный портал Иркутской области