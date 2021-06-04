4 июня
Иркутск
погода +29 °C
73.26
 
€ 89.26
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Иркутский институт поможет Бурятии определиться с перспективой газификации

Главная Экономика
Иркутск
12:20 4 Июня 2021
газ, институт, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Иркутский институт систем энергетики СО РАН примет участие в разработке топливно-энергетического баланса в Республике Бурятия. От результатов этой работы зависит перспектива газификации региона.

«По документу стороны совместно и согласовано будут участвовать в проведении анализа текущего состояния топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия, в разработке отчетных и перспективных топливно-энергических балансов, в формировании направлений использования новых видов топлив в энергоснабжении потребителей…», - говорится в сообщении научного учреждения.

Соглашение с руководство института подписал вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников. По его словам, которые приводит официальный портал республики, в Бурятии планируется перевести на сжиженный природный газ малые котельные. Строительство новых котельных в городе Северобайкальске начнется в этом году.

Как писали Sibnovosti.ru, в Забайкальском крае и Республике Бурятия планируется реализовать пилотный проект по газификации с использованием сжиженного природного газа. В марте этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить дорожную карту по газификации регионов с учетом их специфики.

Фото: сайт Иркутского института систем энергетики СО РАН

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Иркутские власти привлекают группу ВИС к строительству кампуса

Иркутские власти привлекают группу ВИС к строительству кампуса

3 Июня 2021 г.
Стороны заключили соглашение о сотрудничестве
Новости Иркутска: В Бурятии хотят видеть хабы «СберЛогистики» и Wildberries

В Бурятии хотят видеть хабы «СберЛогистики» и Wildberries

3 Июня 2021 г.
Обсуждается и совместный логистический проект с Монголией
Новости Иркутска: Начался ремонт ВПП иркутского аэропорта

Начался ремонт ВПП иркутского аэропорта

2 Июня 2021 г.
Там уложат полимерасфальтобетон
Новости Иркутска: Строительство очистных сооружений в поселке Иркутской области пришлось отложить

Строительство очистных сооружений в поселке Иркутской области пришлось отложить

24 Мая 2021 г.
Потенциальный инвестор отказался от проекта
Новости Иркутска: «Улан-Удэнский авиационный завод» будет выпускать VRT500

«Улан-Удэнский авиационный завод» будет выпускать VRT500

21 Мая 2021 г.
Первые пять легких вертолетов поставят заказчику до 2024 года
Новости Иркутска: Иркутская область готовит кинокешбэк

Иркутская область готовит кинокешбэк

18 Мая 2021 г.
Кинокомпаниям могут компенсировать часть затрат на съемки на территории региона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Населенные пункты в Иркутской области несколько часов оставались без света

Населенные пункты в Иркутской области несколько часов оставались без света

4 Июня 2021 г.
Аварию удалось ликвидировать
Новости Иркутска: Начал вещание круглосуточный телеканал на бурятском языке

Начал вещание круглосуточный телеканал на бурятском языке

31 Мая 2021 г.
Название «Буряад ТВ» было выбрано по итогам опроса
Новости Иркутска: Два многоквартирных дома сгорели в иркутском Братске

Два многоквартирных дома сгорели в иркутском Братске

3 Июня 2021 г.
В них проживало около 60 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru