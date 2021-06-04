Иркутский институт поможет Бурятии определиться с перспективой газификации

Иркутский институт систем энергетики СО РАН примет участие в разработке топливно-энергетического баланса в Республике Бурятия. От результатов этой работы зависит перспектива газификации региона.

«По документу стороны совместно и согласовано будут участвовать в проведении анализа текущего состояния топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия, в разработке отчетных и перспективных топливно-энергических балансов, в формировании направлений использования новых видов топлив в энергоснабжении потребителей…», - говорится в сообщении научного учреждения.

Соглашение с руководство института подписал вице-премьер правительства Бурятии Евгений Луковников. По его словам, которые приводит официальный портал республики, в Бурятии планируется перевести на сжиженный природный газ малые котельные. Строительство новых котельных в городе Северобайкальске начнется в этом году.

Как писали Sibnovosti.ru, в Забайкальском крае и Республике Бурятия планируется реализовать пилотный проект по газификации с использованием сжиженного природного газа. В марте этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить дорожную карту по газификации регионов с учетом их специфики.

Фото: сайт Иркутского института систем энергетики СО РАН