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В Иркутске продали офис обанкроченного «ВостСибтранскомбанка»

Главная Экономика
Иркутск
12:35 9 Июня 2021
банк, продажа, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) продала недвижимость обанкроченного АО «ВостСибтранскомбанк» в Иркутске. Средства пойдут на расчеты с кредиторами банка.

Как сообщили в АСВ, на торгах были реализованы офисное здание площадью 2,8 тыс. кв. м и два земельных участка на ул. Бypлoва. Покупатель предложил 130 млн руб.

«Здание отремонтировано и оснащено необходимыми центральными коммуникациями. Помещения подходят под размещение офиса банка и для ведения коммерческой деятельности», - отметили в госкорпорации.

Согласно документации торгов, недвижимость приобрело ООО «Прибайкалье», основной вид деятельности которого – разбор и снос зданий.

Как писали Sibnovosti.ru, Центробанк лишил лицензии иркутский банк в 2018 году. Временная администрация в дальнейшем выявила вывод средств, совершенный «бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии».

Фото: pixabay.com

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