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Бурятия получит средства на выкуп помещений для поликлиники в Улан-Удэ

Главная Экономика
Иркутск
12:08 4 Июля 2021
субсидии, здравоохранение, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Республика Бурятия в этом году получит 374,9 млн руб. на поддержку здравоохранения. Средства будут направлены в качестве дальневосточной субсидии.

Распределение средств обсуждалось в ходе заседания президиума правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. О его итогах сообщил официальный портал Республики Бурятия.

«Поддержано приобретение здания для размещения терапевтического отделения и женской консультации для городской поликлиники №3, включая необходимое оборудование и оснащение», - говорится в пресс-релизе.

По данным республиканских властей, сейчас там располагается амбулаторный центр для пациентов с COVID-19. Ранее это здание в ЖК «Грин-Парк» предоставлялось в аренду, расходы республиканского бюджета на которую составили 5,3 млн руб.

Кроме того, в 11 медучреждений поставят аппараты ИВЛ, рентген-аппараты, современные кровати и мониторы для реанимационных отделений, эндоскопическое оборудование.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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