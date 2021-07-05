Капремонт популярного в Братске бассейна завершат к октябрю

Монтажные работы на капремонте большого бассейна в спортивном комплексе «Олимпия» в иркутском городе Братске завершатся к концу этой недели. Объект планируется сдать в эксплуатацию в начале октября 2021 года.

Работы в популярном у жителей Братска бассейне начались в июне. Их ведет ООО «Инженерстрой» (Иркутск). Стоимость проекта составляет около 23 млн руб.

«Будет заменено покрытие стен помещения, чаши бассейна, обходных дорожек, заменены гидроизоляция, приборы отопления, освещения, установим осушители воздуха», - рассказала официальному сайту мэрии Братска директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Галина Данилова.

По данным муниципальных властей, ежегодно бассейн спортивного комплекса «Олимпия» посещают примерно 50 тыс. человек при численности населения города 225 тыс. человек.

Фото: официальный сайт мэрии Братска