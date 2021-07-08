Построенный в Иркутске самолет МС-21-310 перелетел в Подмосковье

Построенный в Иркутске опытный самолет МС-21-310 после покраски в Ульяновске перелетел в Жуковский. На аэродроме Летно-исследовательского института им. Громова в Московской области он продолжит летные испытания.

Летчик-испытатель первого класса Василий Севастьянов сообщил сайту госкорпорации «Ростех», что самолет, оснащенный новейшими российскими двигателями ПД-14, хорошо показал себя в перелетах по маршрутам Иркутск – Ульяновск и Ульяновск – Жуковский.

Лайнер планируется впервые представить широкой публике в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. По данным сайта салона, он пройдет с 20 по 25 июля.

Как писали Sibnovosti.ru, всего в летных испытаниях будет задействовано четыре самолета МС-21-300.

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»