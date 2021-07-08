8 июля
Иркутск
погода +17 °C
74.06
 
€ 87.56
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Построенный в Иркутске самолет МС-21-310 перелетел в Подмосковье

Главная Экономика
Иркутск
15:28 8 Июля 2021
самолет, испытание, подмосковье
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Построенный в Иркутске опытный самолет МС-21-310 после покраски в Ульяновске перелетел в Жуковский. На аэродроме Летно-исследовательского института им. Громова в Московской области он продолжит летные испытания.

Летчик-испытатель первого класса Василий Севастьянов сообщил сайту госкорпорации «Ростех», что самолет, оснащенный новейшими российскими двигателями ПД-14, хорошо показал себя в перелетах по маршрутам Иркутск – Ульяновск и Ульяновск – Жуковский.

Лайнер планируется впервые представить широкой публике в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. По данным сайта салона, он пройдет с 20 по 25 июля.

Как писали Sibnovosti.ru, всего в летных испытаниях будет задействовано четыре самолета МС-21-300.

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Капремонт популярного в Братске бассейна завершат к октябрю

Капремонт популярного в Братске бассейна завершат к октябрю

5 Июля 2021 г.
Стоимость проекта составляет около 23 млн рублей
Новости Иркутска: Бурятия получит средства на выкуп помещений для поликлиники в Улан-Удэ

Бурятия получит средства на выкуп помещений для поликлиники в Улан-Удэ

4 Июля 2021 г.
Сейчас там располагается амбулаторный центр для пациентов с COVID-19
Новости Иркутска: Иркутские перевозчики повышают тарифы

Иркутские перевозчики повышают тарифы

29 Июня 2021 г.
В мэрии этот шаг считают нецелесообразным
Новости Иркутска: Старинные здания в Иркутске включают в план приватизации

Старинные здания в Иркутске включают в план приватизации

28 Июня 2021 г.
Предложения по изменению программы приватизации рассмотрели в заксобрании
Новости Иркутска: Новую школу в Саянске откроют с опозданием на год

Новую школу в Саянске откроют с опозданием на год

18 Июня 2021 г.
Она рассчитана на 550 мест
Новости Иркутска: На промплощадке «Усольехимпрома» ликвидировали основные загрязнения

На промплощадке «Усольехимпрома» ликвидировали основные загрязнения

17 Июня 2021 г.
К 2024 году она должна быть приведена в безопасное состояние
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутским больницам требуется кислород

Иркутским больницам требуется кислород

6 Июля 2021 г.
Из Томска уже поступило 26 тонн
Новости Иркутска: Ковидный госпиталь откроют в Иркутске на базе областной больницы

Ковидный госпиталь откроют в Иркутске на базе областной больницы

5 Июля 2021 г.
Его вместимость составит 700 мест
Новости Иркутска: Задавивший в Улан-Удэ двух подростков водитель получил 15 лет

Задавивший в Улан-Удэ двух подростков водитель получил 15 лет

7 Июля 2021 г.
Приговор в отношении жителя Иркутска вступил в силу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru