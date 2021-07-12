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Иркутская область и Забайкалье получат допсредства на дороги

Главная Экономика
Иркутск
12:48 12 Июля 2021
строительство, дороги, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Российские регионы получат 1,2 млрд руб. на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ пока не опубликован, но известно, что всего таких регионов девять. В их числе Иркутская область и Забайкальский край.

«Поддержание дорожной инфраструктуры и ее расширение – один из приоритетов работы правительства. В этом году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов уже было направлено 130 млрд руб.», - отмечается на сайте кабмина.

В мае 2021 года сообщалось о том, что Иркутская область получит в этом году 423,3 млн руб. на восстановление дорог, разрушенных наводнением 2019-го. В 2021-м паводок, по данным министра финансов Забайкальского края Веры Антроповой, нанес дорогам этого региона ущерб в размере 989,5 млн руб.

Фото: pixabay.com

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