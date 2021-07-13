В Бурятии приступили к строительству Озерного ГОКа

В Еравнинском районе Республики Бурятия началось строительство обогатительной фабрики. Это основной объект будущего горно-обогатительного комбината (ГОК) «Озерный».

На строительной площадке прошла церемония заливки фундамента. По данным официального портала республики, ГОК будет выпускать до 597 тыс. т цинкового концентрата и до 82 тыс. т – свинцового. Объем инвестиций составит 96,4 млрд руб.

Мажоритарным акционером проекта Озерного ГОКа республиканские власти называют Владислава Свиблова. На церемонии начала строительства он сообщил, что основные работы продлятся до 2022 года, а запуск обогатительной фабрики в эксплуатацию запланирован на 2023-й.

По данным инвестора, общие балансовые запасы Озерного месторождения полиметаллов на 1 января 2015 года по категории В+С1+С2 составляли 135 млн т руды.

Фото: официальный портал Республики Бурятия