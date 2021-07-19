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Из Улан-Удэ открыли авиарейс в Тункинский район

Главная Экономика
Иркутск
12:36 19 Июля 2021
самолет, авиарейсы, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
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В расписании аэропорта Улан-Удэ появился рейс в поселок городского типа Кырен. Полеты в административный центр Тункинского района Республики Бурятия будут осуществляться дважды в неделю.

Рейс Улан-Удэ – Кырен организовала авиакомпания «СиЛА». Тариф составил 3 тыс. руб. без учета НДС.

По данным официального портала республики, из Улан-Удэ в Кырен можно вылететь по пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета – примерно один час. Самолет Л-410 рассчитан на 17 пассажирских мест.

Большая часть Тункинского района входит в одноименный национальный парк.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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