Из Улан-Удэ открыли авиарейс в Тункинский район

В расписании аэропорта Улан-Удэ появился рейс в поселок городского типа Кырен. Полеты в административный центр Тункинского района Республики Бурятия будут осуществляться дважды в неделю.
Рейс Улан-Удэ – Кырен организовала авиакомпания «СиЛА». Тариф составил 3 тыс. руб. без учета НДС.
По данным официального портала республики, из Улан-Удэ в Кырен можно вылететь по пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета – примерно один час. Самолет Л-410 рассчитан на 17 пассажирских мест.
Большая часть Тункинского района входит в одноименный национальный парк.
Фото: официальный портал Республики Бурятия