Спикер иркутского парламента о ценах на кислород: «Совершенно необъяснимая история»

Предприятия из других регионов поставляют кислород медицинским учреждениям Иркутской области по 116-125 тыс. руб. за тонну. Разница в цене с 2020 годом достигает 20 раз.

Проблему спикер законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников обсудил на встрече с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофеем Нижегородцевым и руководителем областного управления ведомства Александром Кулишом. Ежедневно больницам региона необходимо 30-35 т кислорода.

«Совершенно необъяснимая история. «Иркутский авиазавод» отпускал кислород медучреждениям до пика потребления по 26 тыс. руб. за тонну, и по этой же цене отпускает сейчас. Но его объемов недостаточно. Лечебные учреждения вынуждены покупать кислород у предприятий Красноярска, Томска, Новосибирска, Новокузнецка, Хабаровска…», - процитировал спикера сайт областного парламента.

Тимофей Нижегородцев, в свою очередь, пояснил, что рост цен стал следствием пандемии.

«Правительство России, федеральное министерство промышленности и торговли предпринимают усилия, чтобы увеличить производство кислорода, сбалансировать предложение и спрос», - сказал он в ходе встречи.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале июля иркутские власти обратились к соседним регионам за помощью в поставках кислорода. Тогда сообщалось, что 26 т поступило из Томска, откликнулись также новосибирские и красноярские компании.

Фото: сайт министерства здравоохранения Красноярского края