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В Иркутской области готовят планы строительства автомобильных обходов

Главная Экономика
Иркутск
13:07 2 Августа 2021
строительство, дорога, план
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководство Иркутской области считает необходимым строительство автомобильных обходов ряда населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Глава региона посетил участок федеральной трассы «Сибирь», где строится обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма.

«Готов включиться в диалог с федеральным центром по вопросу реализации в регионе проектов строительства дорог в обход населенных пунктов. Вопрос важный и нужный. Необходимо сделать обход вокруг Тулуна. Буду настаивать на этом. Ведется работа по входу в программу обходов Нижнеудинска и Куйтуна, а также моста в Братске в нижнем бьефе ГЭС», - процитировал губернатора официальный портал Иркутской области.

По словам председателя межфракционной рабочей группы «Байкал» Госдумы РФ Сергея Тена, обходы Куйтуна и Нижнеудинска будут внесены в профильную госпрограмму после 2024 года.

Работы на обходе города Усолье-Сибирское предполагается завершить в 2023 году.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года губернатор Омской области Александр Бурков обратился к российскому президенту Владимиру Путину за поддержкой в реализации проекта строительства автомобильного Северного обхода Омска. Затраты могут составить 42 млрд руб.

Фото: официальный портал Иркутской области

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