В Иркутской области готовят планы строительства автомобильных обходов

Руководство Иркутской области считает необходимым строительство автомобильных обходов ряда населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Глава региона посетил участок федеральной трассы «Сибирь», где строится обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма.

«Готов включиться в диалог с федеральным центром по вопросу реализации в регионе проектов строительства дорог в обход населенных пунктов. Вопрос важный и нужный. Необходимо сделать обход вокруг Тулуна. Буду настаивать на этом. Ведется работа по входу в программу обходов Нижнеудинска и Куйтуна, а также моста в Братске в нижнем бьефе ГЭС», - процитировал губернатора официальный портал Иркутской области.

По словам председателя межфракционной рабочей группы «Байкал» Госдумы РФ Сергея Тена, обходы Куйтуна и Нижнеудинска будут внесены в профильную госпрограмму после 2024 года.

Работы на обходе города Усолье-Сибирское предполагается завершить в 2023 году.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года губернатор Омской области Александр Бурков обратился к российскому президенту Владимиру Путину за поддержкой в реализации проекта строительства автомобильного Северного обхода Омска. Затраты могут составить 42 млрд руб.

Фото: официальный портал Иркутской области