Подъем уровня Ангары сорвал сроки капремонта набережной в Иркутске

Высокий уровень воды в Ангаре заставил скорректировать ход капремонта ул. Верхняя Набережная в Иркутске. Полностью выполнить работы, как запланировано, осенью этого года не удастся.

Контракт предусматривает капремонт участка от съезда с развязки Академического моста до дома №107 по ул. Верхняя Набережная. Проблему обсудили в ходе совещания на объекте, которое провели городские власти.

«… В связи с повышенным сбросом воды и высоким уровнем воды в Ангаре проведение работ по укреплению подпорной стены стало невозможным. На совместном совещании в правительстве области было принято решение о перепроектировании объекта и продлении срока контракта. На сегодня будет выполнено только асфальтирование в один слой, чтобы открыть дорогу для движения транспорта», - рассказал вице-мэр – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Проектная документация предусматривает строительство подпорной стена в520 м, высотой 2-5 м.

Как писали Sibnovosti.ru, сброс воды Иркутской ГЭС в Ангару повышен из-за высокого уровня воды в Байкале. В настоящее время уровень воды в реке в месте проведения ремонта выше нормы почти на 3 м.

Фото: официальный портал Иркутска