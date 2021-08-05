Вышло правительственное распоряжение о выделении средств для иркутской медсанчасти

Обещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина выделить 525 млн руб. на оборудование для ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» в Иркутске зафиксировано в правительственном распоряжении. Документ датирован 30 июля.

Распоряжение опубликовано на сайте кабмина. В нем указывается, что средства будут направлены на «обеспечение реализации мероприятий по приобретению медицинских изделий для медицинской организации, имея в виду приобретение и ввод в эксплуатацию в 2021 году медицинских изделий».

В сообщении правительства отмечается, что речь идет о детской поликлинике и женской консультации. Строящийся в Иркутске комплекс сможет обслуживать около 65 тыс. жителей области.

Как писали Sibnovosti.ru, обещание выделить средства Михаил Мишустин дал в ходе рабочей поездки в Иркутскую область. Она состоялась в конце июля.

Фото: сайт правительства РФ