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Вышло правительственное распоряжение о выделении средств для иркутской медсанчасти

Главная Экономика
Иркутск
11:44 5 Августа 2021
правительство, средства, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Обещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина выделить 525 млн руб. на оборудование для ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» в Иркутске зафиксировано в правительственном распоряжении. Документ датирован 30 июля.

Распоряжение опубликовано на сайте кабмина. В нем указывается, что средства будут направлены на «обеспечение реализации мероприятий по приобретению медицинских изделий для медицинской организации, имея в виду приобретение и ввод в эксплуатацию в 2021 году медицинских изделий».

В сообщении правительства отмечается, что речь идет о детской поликлинике и женской консультации. Строящийся в Иркутске комплекс сможет обслуживать около 65 тыс. жителей области.

Как писали Sibnovosti.ru, обещание выделить средства Михаил Мишустин дал в ходе рабочей поездки в Иркутскую область. Она состоялась в конце июля.

Фото: сайт правительства РФ

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