Двум министерствам поручено обеспечить средства на строительство очистных в Бурятии

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить выделение средств на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Республике Бурятия. Об этом сообщил сайт Кремля.

На сайте опубликован перечень поручений главы государства, данных по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно состоялось 19 июля 2021 года.

«Минфину России совместно с минстроем России с учетом ранее данных поручений обеспечить выделение в полном объеме бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансирование мероприятий по строительству (реконструкции) очистных сооружений Республики Бурятия, в том числе предусмотренных в 2021 году за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации», - говорится в документе.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года было принято решение о том, что Республика Бурятия получит из федерального центра 14 млрд руб. на реконструкцию и строительство очистных сооружений. Речь идет о 21 очистном сооружении со сроком работ по реконструкции или строительства до 2024 года. Например, строительство объекта в поселке Выдрино Кабанского района предложено реализовать в 2021 году за счет резервного фонда федерального правительства.

«Доклад – до 1 сентября 2021 года, далее – один раз в полгода», - говорится также в перечне поручений.

По данным официального портала Республики Бурятия, строительство новых очистных в Выдрино началось неделю назад, стоимость объекта составляет 92 млн руб.

Фото: официальный портал Республики Бурятия