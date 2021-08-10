Центр активного долголетия запланировали построить в Бурятии

В Улан-Удэ планируется создать центр активного долголетия. Место для строительства выбрано в районе поселка Энергетик.

Инвестором выступает ООО «Забота». В сообщении официального портала Республики Бурятия говорится, что стоимость проекта составит 277,3 млн. руб. Проект будет реализован в два этапа: первая часть центра должна быть введена в эксплуатацию в 2022 году, вторая – в 2028-м.

По словам директора «Заботы» Татьяны Дегтяревой, работа центра призвана уменьшить социальную изоляцию и одиночество пожилых людей и инвалидов. Там можно будет заниматься физкультурой и танцами, учиться компьютерной грамотности и т. д.

По данным республиканского правительства, строительство центра будет организовано в форме концессии.

Фото: официальный портал Республики Бурятия