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Центр активного долголетия запланировали построить в Бурятии

Главная Экономика
Иркутск
14:20 10 Августа 2021
строительство, центр, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ планируется создать центр активного долголетия. Место для строительства выбрано в районе поселка Энергетик.

Инвестором выступает ООО «Забота». В сообщении официального портала Республики Бурятия говорится, что стоимость проекта составит 277,3 млн. руб. Проект будет реализован в два этапа: первая часть центра должна быть введена в эксплуатацию в 2022 году, вторая – в 2028-м.

По словам директора «Заботы» Татьяны Дегтяревой, работа центра призвана уменьшить социальную изоляцию и одиночество пожилых людей и инвалидов. Там можно будет заниматься физкультурой и танцами, учиться компьютерной грамотности и т. д.

По данным республиканского правительства, строительство центра будет организовано в форме концессии.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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