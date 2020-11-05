В Улан-Удэ предложили поставить памятник крестнику Александра III

Известный бурятский скульптор Баир Сундупов предложил установить в Улан-Удэ памятник врачу, тибетологу Петру Бадмаеву. Идея была высказана в ходе встречи, в которой принял участие мэр республиканской столицы Игорь Шутенков.

Обсуждения перспектив творческих проектов в Улан-Удэ прошло в конце минувшей недели. По данным информационного сайта муниципалитета, скульптор предложил установить памятник на Соборной улице. Уроженец Бурятии Петр Бадмаев играл значимую роль при дворе российских императоров в конце XIX – начале XX веков. В частности, известен как крестник императора Александра III и врач членов семьи Николая II.

Эксперты называют Баира Сундупова одним из самых ярких представителей современного бурятского искусства. Его первая персональная выставка состоялась в Иркутском областном художественном музее в 2008 году.

В ходе встречи были высказаны и другие предложения. Так, специалист по каллиграфии Амгалан Жамсоев считает возможным сделать монгольское письмо частью дизайн-кода города. А художник Зорикто Доржиев выразил готовность раскрасить торец здания гостиницы «Бурятия».

Фото: информационный сайт Улан-Удэ