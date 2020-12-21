Театры Бурятии возобновляют работу

В Улан-Удэ после 10 месяцев простоя театры снова принимают зрителей. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

С марта театры были закрыты из-за пандемии коронавируса. Возобновили работу они с соблюдением всех мер безопасности и заполнением залов на 30%. Ранее в Бурятии начали работать музеи и кинотеатры.

По данным Бурятского театра оперы и балета, его касса возобновила работу 17 декабря. 24 декабря там будет представлена премьера - опера «Паяцы» в концертном исполнении.

По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 207 случаев заражения COVID-19. Их общее количество достигло 23 961.

Фото: «Общественное телевидение России»