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Театры Бурятии возобновляют работу

Главная Культура
Иркутск
13:59 21 Декабря 2020
театр, вирус, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ после 10 месяцев простоя театры снова принимают зрителей. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

С марта театры были закрыты из-за пандемии коронавируса. Возобновили работу они с соблюдением всех мер безопасности и заполнением залов на 30%. Ранее в Бурятии начали работать музеи и кинотеатры.

По данным Бурятского театра оперы и балета, его касса возобновила работу 17 декабря. 24 декабря там будет представлена премьера - опера «Паяцы» в концертном исполнении.

По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 207 случаев заражения COVID-19. Их общее количество достигло 23 961.

Фото: «Общественное телевидение России»

 

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