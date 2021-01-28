Старинную церковь решили восстановить в Иркутской области

В Иркутской области началось восстановление церкви Сретения Господня. Она находится в селе Бельске Черемховского района и является одним из самых старых каменных храмов на территории региона.

Здание было построено в 1788 году в стиле сибирского барокко на месте сгоревшего деревянного храма. В настоящее время оно заброшено. По данным сайта «Храмы России», церковь закрыли в 30-х годах прошлого века.

«На первом этапе планируется сохранить то, что осталось – отреставрировать колокольню, внутри остатков церковных стен сделать закрытое пространство для проведения религиозных служб. В феврале на добровольных началах планируется провести обмеры сохранившихся частей храма. На их основе будет подготовлен проект работ», - привел официальный портал региона комментарий руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталия Соколова.

Здание принадлежит Иркутской епархии Русской православной церкви. Пока работа идет на добровольных началах.

Фото: официальный портал Иркутской области