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Старинную церковь решили восстановить в Иркутской области

Главная Культура
Иркутск
14:22 28 Января 2021
церковь, храм, православие, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области началось восстановление церкви Сретения Господня. Она находится в селе Бельске Черемховского района и является одним из самых старых каменных храмов на территории региона.

Здание было построено в 1788 году в стиле сибирского барокко на месте сгоревшего деревянного храма. В настоящее время оно заброшено. По данным сайта «Храмы России», церковь закрыли в 30-х годах прошлого века.

«На первом этапе планируется сохранить то, что осталось – отреставрировать колокольню, внутри остатков церковных стен сделать закрытое пространство для проведения религиозных служб. В феврале на добровольных началах планируется провести обмеры сохранившихся частей храма. На их основе будет подготовлен проект работ», - привел официальный портал региона комментарий руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталия Соколова.

Здание принадлежит Иркутской епархии Русской православной церкви. Пока работа идет на добровольных началах.

 

Фото: официальный портал Иркутской области

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