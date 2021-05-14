14 мая
Иркутск
погода +15 °C
74.36
 
€ 89.93
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Улан-Удэ выбирают эскиз для скульптуры в аэропорту

Главная Культура
Иркутск
12:50 14 Мая 2021
конкурс, скульптура, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня в Улан-Удэ завершается подача заявок на конкурс эскизов скульптурной композиции. Она будет установлена на территории аэропорта «Байкал».

Прием заявок и конкурсных работ стартовал 4 мая. Итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором назовут победителя, запланировано на 28 мая. К тому времени с заявками смогут ознакомиться все горожане. Поданные на конкурс работы выставят в Музее истории города Улан-Удэ.

«Важно, чтобы в новом ансамбле комплекса современного терминала аэропорта имелась монументально-художественная доминанта. Это может быть декоративная скульптурная композиция, либо пластический арт-объект, который больше, чем «просто скульптура», – привел информационный сайт столицы Республики Бурятия комментарий начальника отдела городского дизайна муниципального комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчирова.

Победителя конкурса ждет денежный приз в 200 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года в Бурятии завершился конкурс по выбору названия для нового телеканала на бурятском языке.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Культура / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Старинную церковь решили восстановить в Иркутской области

Старинную церковь решили восстановить в Иркутской области

28 Января 2021 г.
Церковь Сретения Господня была построена в 1788 году
Новости Иркутска: Этнографический музей в Иркутской области получит улицы и здания

Этнографический музей в Иркутской области получит улицы и здания

19 Января 2021 г.
Экспозицию Баяндаевского музея значительно расширят
Новости Иркутска: Театры Бурятии возобновляют работу

Театры Бурятии возобновляют работу

21 Декабря 2020 г.
Завершились 10 месяцев простоя
Новости Иркутска: В Улан-Удэ предложили поставить памятник крестнику Александра III

В Улан-Удэ предложили поставить памятник крестнику Александра III

5 Ноября 2020 г.
Идея принадлежит скульптору Баиру Сундупову
Новости Иркутска: Документальный фильм об Иркутской филармонии стал призером голливудского кинофестиваля

Документальный фильм об Иркутской филармонии стал призером голливудского кинофестиваля

29 Июля 2020 г.
Это картина «Здесь живет музыка»
Новости Иркутска: В сквере Саянска установили скульптуру советского министра

В сквере Саянска установили скульптуру советского министра

23 Июля 2020 г.
Ее изготовил барнаулец Эдуард Добровольский
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Бурятии начинается чемпионат России по вольной борьбе среди женщин

В Бурятии начинается чемпионат России по вольной борьбе среди женщин

11 Мая 2021 г.
Финалы состоятся 12 мая
Новости Иркутска: Угольный цех под Иркутском тушили водой из озера

Угольный цех под Иркутском тушили водой из озера

12 Мая 2021 г.
Площадь пожара достигла 840 кв. метров
Новости Иркутска: В Бурятии завершился чемпионат России по вольной борьбе среди женщин

В Бурятии завершился чемпионат России по вольной борьбе среди женщин

13 Мая 2021 г.
Ирина Ологонова завоевала «золото» спустя шесть лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru