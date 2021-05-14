В Улан-Удэ выбирают эскиз для скульптуры в аэропорту

Сегодня в Улан-Удэ завершается подача заявок на конкурс эскизов скульптурной композиции. Она будет установлена на территории аэропорта «Байкал».

Прием заявок и конкурсных работ стартовал 4 мая. Итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором назовут победителя, запланировано на 28 мая. К тому времени с заявками смогут ознакомиться все горожане. Поданные на конкурс работы выставят в Музее истории города Улан-Удэ.

«Важно, чтобы в новом ансамбле комплекса современного терминала аэропорта имелась монументально-художественная доминанта. Это может быть декоративная скульптурная композиция, либо пластический арт-объект, который больше, чем «просто скульптура», – привел информационный сайт столицы Республики Бурятия комментарий начальника отдела городского дизайна муниципального комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчирова.

Победителя конкурса ждет денежный приз в 200 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года в Бурятии завершился конкурс по выбору названия для нового телеканала на бурятском языке.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ