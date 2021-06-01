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Байкальская нерпа стала героем фильма

Главная Культура
Иркутск
12:06 1 Июня 2021
животные, байкал, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
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В российских кинотеатрах 10 июня состоится премьера фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+). Создатели называют его первым отечественным блокбастером о природе и животных.

В фильме рассказывается о жизни байкальской нерпы Юмы от ее рождения до путешествия на Ушканьи острова. По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, впервые в истории удалось снять байкальских нерп в естественной среде обитания. Для этого съемочной группе потребовались пять лет работы и 14 экспедиций на озеро.

В ленте зрители увидят остров Ольхон, Малое море, Ушканьи острова, мысы Бурхан и Хобой, пещеры Тажеранской степи, Кругобайкальскую железную дорогу, поселок Листвянка и достопримечательности Улан-Удэ.

Режиссером-постановщиком фильма является  Анастасия Попова. Озвучили его Константин Хабенский и Чулпан Хаматова.

Как писали Sibnovosti.ru, в Забайкальском крае будут снимать один из эпизодов фильма «Князь», посвященного Александру Невскому.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

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