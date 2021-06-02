В Нижнеангарске отремонтируют музей

В поселке Нижнеангарск Республики Бурятия капитально отремонтируют местный музей. Региональное управление госэкспертизы утвердило соответствующую проектную документацию.

По данным ФАУ «Главное управление государственной экспертизы», нижнеангарскому музею около 10 лет, он вырос из коллекции древностей, которую собрали в поселковой школе. В частности, в экспозиции «Культура и быт эвенков» выставлены редкие экземпляры эвенкийской письменности. Они представляют собой деревянные дощечки с иероглифами.

В поселке городского типа Нижнеангарск проживает 4,2 тыс. человек. Он расположен на берегу Байкала н трассе БАМа. Музей располагается в одноэтажном здании из красного кирпича.

Фото: сайт ФАУ «Главное управление государственной экспертизы»