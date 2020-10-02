Отстранение подрядчика от работ по вывозу ТБО во Владивостоке обернулось мусорным коллапсом

Во Владивостоке региональный оператор отстранил от работ по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) одного из крупных подрядчиков, который обслуживал больше половины всех контейнерных площадок города. В результате возле подъездов жилых домов за неделю скопились сотни мусорных мешков, передает «Общественное телевидение России».

По словам жителей, перебои с вывозом мусора начались практически в каждом районе города после разрыва контракта с компанией «Даль-ЭКО». Именно в ведении этого подрядчика находились более 2 тыс. адресов.

По информации регоператора, подрядчик не справлялся с вывозом мусора в установленные сроки. Отходы оставались на площадках по трое суток, хотя Роспотребнадзор определил ежесуточные нормы вывоза. Что касается крупногабаритного мусора, то такие отходы не вывозились больше месяца.

«Временами с контейнерной площадки приходится вывозить по 3-4 мусоровоза твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов. Это недопустимо. Все это говорит о том, что не менее, чем за два дня до фактического расторжения договора компанией вывоз был фактически прекращен», – рассказал генеральный директор КГУП «Приморский экологический оператор» Антон Бибиков.

С начала года у подрядчика накопились многомиллионные штрафы. При этом в самой компании не согласны с претензиями оператора. По словам представителей «Даль-ЭКО», работа строится на основании реестра адресов мусорных площадок, где указаны допустимые для каждой из них объемы отходов. В компании заверили, что половина всех точек, с которыми они работали, отсутствовали в данном реестре. В результате планировать вывоз мусора приходилось наугад.