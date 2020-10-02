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Отстранение подрядчика от работ по вывозу ТБО во Владивостоке обернулось мусорным коллапсом

Главная Экология
Иркутск
20:52 2 Октября 2020
владивосток, мусор, ситуация
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Во Владивостоке региональный оператор отстранил от работ по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) одного из крупных подрядчиков, который обслуживал больше половины всех контейнерных площадок города. В результате возле подъездов жилых домов за неделю скопились сотни мусорных мешков, передает «Общественное телевидение России».

По словам жителей, перебои с вывозом мусора начались практически в каждом районе города после разрыва контракта с компанией «Даль-ЭКО». Именно в ведении этого подрядчика находились более 2 тыс. адресов.

По информации регоператора, подрядчик не справлялся с вывозом мусора в установленные сроки. Отходы оставались на площадках по трое суток, хотя Роспотребнадзор определил ежесуточные нормы вывоза. Что касается крупногабаритного мусора, то такие отходы не вывозились больше месяца.

«Временами с контейнерной площадки приходится вывозить по 3-4 мусоровоза твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов. Это недопустимо. Все это говорит о том, что не менее, чем за два дня до фактического расторжения договора компанией вывоз был фактически прекращен», – рассказал генеральный директор КГУП «Приморский экологический оператор» Антон Бибиков.

С начала года у подрядчика накопились многомиллионные штрафы. При этом в самой компании не согласны с претензиями оператора. По словам представителей «Даль-ЭКО», работа строится на основании реестра адресов мусорных площадок, где указаны допустимые для каждой из них объемы отходов. В компании заверили, что половина всех точек, с которыми они работали, отсутствовали в данном реестре. В результате планировать вывоз мусора приходилось наугад.

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